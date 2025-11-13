Yönetmelik değişti: DK'de memurun üyesi olduğu sendika temsilcisi yer alacak
MHP'li Aksu: Engelli Bireyler İçin Kapsamlı Politikalar Geliştirilmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans çağrısı yaptı. Aksu, aile kurumunun korunması ve engelli bireylerin desteklenmesi konularında kapsamlı politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Giriş : 13 Kasım 2025 11:30, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 11:52
MHP'li Aksu: Engelli Bireyler İçin Kapsamlı Politikalar Geliştirilmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Komisyon'daki değerlendirmelerinde sosyal politikaları mercek altına aldı. Konuşmasının ana eksenini kadına şiddetin önlenmesi, aileye destek, yoksullukla mücadele ve engelli haklarının iyileştirilmesi oluşturdu.

Aile Kurumu Korunmalı: Eşitlik ve Yoksulluk Öncelik Olmalı

Aksu, aileyi toplumun temel direği olarak nitelendirerek, bu kurumun korunmasının önemini dile getirdi. Aileyi güçlendirici politikaların sadece ekonomik değil, sosyal boyutuyla da ele alınması gerektiğini belirtti:

"Aile kurumu mutlaka korunmalıdır. Aileyi destekleyici ve güçlendirici politikalar oluştururken yoksulluk, sağlık, eğitim, kadın-erkek eşitliği ve genç işsizliği gibi konular öncelikli esas alınmalıdır''

'Kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması medeniyetin bir gereğidir'

Kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılmasının bir medeniyet gereği olduğunu ifade eden Aksu, şiddeti doğuran toplumsal sebeplerin ortadan kaldırılması için önleyici tedbirlerin artırılması çağrısında bulundu. Aksu, bu konuda sıfır tolerans ilkesinin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Engelliler İçin Tüm İmkanlar Seferber Edilmeli

Aksu, engelli bireylerin topluma tam katılımı için gerekli şartların oluşturulması gerektiğine de değindi. Devletin engelli vatandaşların bağımsız bir yaşam sürmeleri için tüm imkanlarını seferber etmesi gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı:

"Engelli vatandaşlarımızın başkalarına muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri için devletin tüm imkanlarını seferber etmesi gerekir."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, ayrıca kamu istihdamında engelli bireylere daha fazla kontenjan ayrılması gerektiğinin altını çizdi.

