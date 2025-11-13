AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in acı günü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da dayısı Hasan Öztopal'ın cenaze törenine katıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 15:36, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 15:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dayısı Hasan Öztopal (78), yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztopal için Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra kent protokolü ve aile yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Hasan Öztopal, Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.