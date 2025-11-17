En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan ekim ayı verileri, otomobil severlerin en çok hangi modellere ilgi duyduğunu ortaya koydu. Rakamlara göre Türkiye'de otomobil satışları ekim ayında %19,87 arttı ve 90 bin 695 adet olarak gerçekleşti.

EN ÇOK SATILAN 10 MODEL

Geçen ay en çok satılan ilk 10 otomobil modeli şöyle sıralandı:

1-Renault Megane Sedan : 4 bin 753 adet

: 4 bin 753 adet 2-Toyota Corolla : 4 bin 172 adet

: 4 bin 172 adet 3-Volkswagen Taigo : 4 bin 111 adet

: 4 bin 111 adet 4-Fiat Egea Sedan : 4 bin 101 adet

: 4 bin 101 adet 5-Renault Clio HB: 3 bin 851 adet

HB: 3 bin 851 adet 6-Hyundai i20 : 2 bin 802 adet

: 2 bin 802 adet 7-Volkswagen T-Roc : 2 bin 596

: 2 bin 596 8-TOGG T10F : 2 bin 532 adet

: 2 bin 532 adet 9-Citroen C4X : 2 bin 109 adet

: 2 bin 109 adet 10-Toyota C-HR: 2 bin 31 adet

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-İlk 2 sırada yerli üretim "sedan" gövde tipi modeller dikkat çekiyor. Megane, zirvedeki yerini koruyor.

-En çok tercih edilen 10 modelden 4'ünün "SUV" gövde tipinde olması da dikkatlerden kaçmıyor.

- Önceki yıllarda sedan ve HB araçları ile öne çıkan Volkswagen, artık SUV modelleri ile listeye giriyor.

-Yerli elektrikli TOGG da en çok tercih edilen 10 model arasına sedan modeli T10F ile girmeyi başarıyor.

FİYATLAR 999 BİN 900 TL'DEN.

En çok satan modellerin fiyatları, başlangıç paketleri dikkate alındığında ise şöyle sıralanıyor: