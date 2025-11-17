Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL

Türkiye'de otomobil satışları ekim ayında 90 bin 695 adet olarak gerçekleşirken; Renault Megane Sedan, Toyota Corolla, Volkswagen Taigo ve Fiat Egea Sedan modelleri 4 bin barajını geçerek ilk 4 sırada yer aldı. En çok satan araçların başlangıç donanım fiyatları ise 999 bin 900 TL'den başlayarak, 2 milyon 384 bin TL'ye kadar yükseliyor. İşte otomobil severlerin tercihleri ve en çok satan ilk 10 modelin güncel fiyatları

17 Kasım 2025
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan ekim ayı verileri, otomobil severlerin en çok hangi modellere ilgi duyduğunu ortaya koydu. Rakamlara göre Türkiye'de otomobil satışları ekim ayında %19,87 arttı ve 90 bin 695 adet olarak gerçekleşti.

EN ÇOK SATILAN 10 MODEL

Geçen ay en çok satılan ilk 10 otomobil modeli şöyle sıralandı:

  • 1-Renault Megane Sedan: 4 bin 753 adet
  • 2-Toyota Corolla: 4 bin 172 adet
  • 3-Volkswagen Taigo: 4 bin 111 adet
  • 4-Fiat Egea Sedan: 4 bin 101 adet
  • 5-Renault Clio HB: 3 bin 851 adet
  • 6-Hyundai i20: 2 bin 802 adet
  • 7-Volkswagen T-Roc: 2 bin 596
  • 8-TOGG T10F: 2 bin 532 adet
  • 9-Citroen C4X: 2 bin 109 adet
  • 10-Toyota C-HR: 2 bin 31 adet

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-İlk 2 sırada yerli üretim "sedan" gövde tipi modeller dikkat çekiyor. Megane, zirvedeki yerini koruyor.

-En çok tercih edilen 10 modelden 4'ünün "SUV" gövde tipinde olması da dikkatlerden kaçmıyor.

- Önceki yıllarda sedan ve HB araçları ile öne çıkan Volkswagen, artık SUV modelleri ile listeye giriyor.

-Yerli elektrikli TOGG da en çok tercih edilen 10 model arasına sedan modeli T10F ile girmeyi başarıyor.

FİYATLAR 999 BİN 900 TL'DEN.

En çok satan modellerin fiyatları, başlangıç paketleri dikkate alındığında ise şöyle sıralanıyor:

  • 1-Fiat Egea/ 1.4 Fire 95 HP Easy: 999.900 TL
  • 2-Hyundai i20/1.2 MPI 79 PS Jump: 1.262.000 TL
  • 3-Renault Clio/Evolution 1.0 TCe X-Tronic: 1.536.000 TL
  • 4-Renault Megane/Touch 1.3 TCe: 1.699.000 TL
  • 5-Toyota Corolla/1.5 Vision Plus: 1.750.000 TL
  • 6-Citroen C4X/1.2 PureTech: 1.844.000 TL
  • 7-TOGG T10F/V1 RWD Standart Menzil: 1.878.000 TL
  • 8-Volkswagen Taigo/1.0 TSI 95 PS: 1.886.000 TL
  • 9-Toyota C-HR/1.8 Hybrid Flame: 1.995.000 TL
  • 10-Volkswagen T-Roc/1.5 TSI 150 PS: 2.384.000 TL

