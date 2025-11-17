Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
3 milyon kişi başvurdu. 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
Yol kenarında bulunan genç kızın ölümüne ilişkin 2 şüpheliye ek iddianame

İzmir'de 3 yıl önce hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek ile ilgili yürütülen soruşturmada, davaya ek olarak hazırlanan iddianamede sanıklardan Burak K. hakkında nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten 15 yıla, Cem A. hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 14:47, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 16:03
Yol kenarında bulunan genç kızın ölümüne ilişkin 2 şüpheliye ek iddianame

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyada sanıklarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ek iddianame hazırlandı.

İddianamede, kovuşturma aşamasında elde edilen yeni delillerin dikkate alınmasıyla geçen yıl ara kararda suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Polisler tarafından baygın halde bulunulan Çiçek'in bir kişinin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylediği aktarılan iddianamede, Burak K.'nın görevlilerin yanına geldiğindeki kan izlerinin Çiçek'in kanıyla örtüştüğü, Çiçek'in cep telefonunun da sanığın üzerinde bulunduğuna yer verildi.

İddianamede Burak K.'nın elindeki pet şişeye idrarını koyarak polis memurlarının yanına gittiği, motosikletinin benzininin bittiğini ve benzinlikten benzin aldığını belirterek doğru olmayan beyanda bulunduğu kaydedildi.

Sanık Cem A.'nın da Çiçek'i Bornova'daki arkadaşlarının bulunduğu yerden otomobiliyle aldığı daha sonra Çiçek'e uyuşturucu verdiği, Çiçek'in akşam saatlerinde Cem A.'nın evinde uyuşturucunun etkisiyle fenalaştığı, sonra evden çıkarak otobanda koşarken polis tarafından bulunduğu, kaldırıldığı hastanede de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cem A.'nın Çiçek fenalaştığında sağlık ekiplerine haber vermediği, uyuşturucu madde nedeniyle eylemi ile ölüm arasında uygun illiyet bağının bulunduğuna yer verildi.

Birleştirme talebiyle kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar Burak K. hakkında nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten 15 yıla, Cem A. hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

- Olay

Ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Aslıhan Sinem Çiçek (19), 26 Temmuz 2022'de Kuzey Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri civarında baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ertesi gün hayatını kaybetmişti.

Olay yeri yakınında motosikleti bulunan ve polislerce gözaltına alınan Burak K.'nın üzerinde genç kızın cep telefonu çıkmıştı. Çiçek'in en son Cem A. ile görüştüğü belirlenmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Cem A.'nın nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 14 yıldan 19 yıla, şüpheli Burak K.'nın ise geceleyin yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmiş, iddianame İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

