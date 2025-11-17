Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Baba da öldü
Sobadan sızan gaz sebebiyle sağlık çalışan hayatını kaybetti

İstanbul'un Silivri ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı aynı aileden dört kişiyi zehirledi, 112 personeli Altay Özen hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 17 Kasım 2025 17:08
Sobadan sızan gaz sebebiyle sağlık çalışan hayatını kaybetti

Silivri ilçesi Danamandıra Mahallesinde dün aynı evde yaşayan Altay Özen (29) eşi İlayda Özen (23) anne Behiye Özen (56) ve 1 yaşındaki bebek Cemre Özen'in soba dumanı veya doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen karbonmonoksit (CO) gazına maruz kaldığı tespit edildi.

İGDAŞ ekiplerinin ilk incelemesi ve hastane bulgularına göre yüksek oranda CO gazına maruz kaldıkları belirlenen aile bireyleri, hızla sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dört kişi burada yoğun bakım ünitesine alındı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan 112 Acil Servis çalışanı Altay Özen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç sağlık çalışanının vefatı, meslektaşlarını, sevenlerini ve ilçe halkını yasa boğdu.

Altay Özen, bugün Danamandıra Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Mahalle sakinleri, meslektaşları ve yakınları, "Görevine bağlı, çalışkan, iyi bir insanı kaybettik" sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ekiplerin evdeki soba ve tesisatla ilgili teknik incelemeleri devam ediyor.

