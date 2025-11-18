Şile'de şap alarmı: 3 köy karantinada, 18 mahalle gözetim altında

Şile ilçesi Teke Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edilmesi bölgede paniğe yol açtı. Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, karantina tedbirlerinin başladığı ve 21 mahallenin karantinaya alındığı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, karantinaya alınan 21 mahalle içinde Tekke, Yazımanayır ve Yaylalı mahalleleri "koruma bölgesi" ilan edildi. Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz ve Akçakese mahalleleri ise "gözetim bölgesi" olarak belirlendi. Öte yandan hastalık çıkan işletmelerde hızlı bir şekilde dezenfeksiyon işlemleri yapılırken; köylerdeki işletmelere hayvan giriş çıkışlarının da yasaklandığı aktarıldı.

"Hayvanlar meradaydı hemen içeri çektik, çok şükür şu an durumları iyi"

Şap hastalığının ilk görüldüğü işletmenin sahibi olan Barış Yüksel, sürecin kontrol altına alındığını belirterek, "Şap hastalığı ilk kez başımıza geldi. Zor bir hastalık, Allah kimsenin başına vermesin. Yaklaşık 15 gün oldu, çok şükür şu an hayvanlarımızın durumu iyi. Yeme içmede sıkıntı yok, zayiat vermeden atlattık. İlçe Tarım ekipleri geldi, tahliller yaptı, belediye dezenfeksiyon ve ilaçlama desteği sağladı. Süreç yavaş yavaş başladı aslında. Bir anda birkaç hayvan rahatsızlanınca hemen müdahale ettik. Hayvanlar meradaydı, hemen içeri çektik. Tedavilerine başladık; ateş düşürücü ve antibiyotik uyguladık. Sonrasında İlçe Tarım'a haber verdik. Sağ olsunlar hemen geldiler, baktılar, tahliller yapıldı. Belediye ekipleri de destek verdi; ilaçlama yapıldı, dezenfektan uygulandı. Verilen ilaçlarla mücadelemizi sürdürdük ve çok şükür şu an durumumuz iyi" ifadelerini kullandı.

"Hastalığın yayılmasının en büyük sebebi zamanında karantina uygulanmaması"

Şap hastalığının çok çabuk yayılan ve çok tehlikeli bir hastalık olduğuna dikkat çeken Yüksel, sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Civar köylerde iki mahallede daha şap görüldüğünü biliyorum. Bizim köyde de zaten ilk burada başladı. Herkesi uyardık, herkes hayvanlarını ahırlara aldı. Biliyorsunuz bu şap hastalığı kuştan, havadan, temasla çok kolay geçen bir hastalık. Bünyesi güçlü olan hayvanlar hafif atlatıyor, zayıf olanlar biraz daha ağır atlatıyor. Bu hastalığın en başından da Türkiye'ye yayılmasının sebebi zamanında karantina uygulanmaması. Burada bize yakın 3-4 mahalle karantina altına alındı, diğer 18 mahalle de gözetim altında. Şu an herkes dikkat ediyor, hayvanlar dışarı salınmıyor. Çok şükür telefimiz olmadı, zayiat vermedik. Sadece biraz ağır atlatanlar oldu, onların da durumu düzeldi."

"Hayvanlarımız toparlamaya başladı, çok şükür zayiat vermeden atlattık"

Teke Mahallesi Muhtarı Savaş Yüksel ise bölgedeki tedbirlerin sürdüğünü belirterek, "Maalesef istemediğimiz bir hastalıkla karşılaştık ama hemen gereğini yerine getirdik. Hastalığın 15. günündeyiz, hayvanlarımız toparlamaya başladı, inşallah 3-5 gün içinde atlatacağız. Şu anda 3 köyümüz kesin karantina altında, 18 mahallemiz de gözetim altında. Allah kimsenin başına vermesin çok zor bir süreç geçirdik, çok şükür zayiat vermeden atlattık. İlçede toplam 4 bin büyükbaş hayvanın aşılaması bugün itibarıyla bitti, kalan 6 bin hayvanın aşılaması devam ediyor. Bütün birimler sağ olsun seferber oldular. Ben de Şile Kaymakamlığına, İlçe Tarım'a ve köydeki halkımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.