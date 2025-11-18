Şile'de şap alarmı: 3 köy karantinada, 18 mahalle gözetim altında

Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız azalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız azalıyor
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Şile'de şap alarmı: 3 köy karantinada, 18 mahalle gözetim altında

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Teke Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 3 köy karantinaya alınırken, 18 mahalle ise gözetim bölgesi ilan edildi. Bölgedeki 4 bin büyükbaş hayvanın aşılaması bugün itibarıyla tamamlanırken, geriye kalan 6 bin hayvanın aşılaması ise devam ediyor. Hayvan sahibi Barış Yüksel, "Hastalık bir anda yayıldı ama çok şükür zayiat vermeden atlattık" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 19:30, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 19:33
Yazdır
Şile'de şap alarmı: 3 köy karantinada, 18 mahalle gözetim altında

Şile ilçesi Teke Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edilmesi bölgede paniğe yol açtı. Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, karantina tedbirlerinin başladığı ve 21 mahallenin karantinaya alındığı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, karantinaya alınan 21 mahalle içinde Tekke, Yazımanayır ve Yaylalı mahalleleri "koruma bölgesi" ilan edildi. Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz ve Akçakese mahalleleri ise "gözetim bölgesi" olarak belirlendi. Öte yandan hastalık çıkan işletmelerde hızlı bir şekilde dezenfeksiyon işlemleri yapılırken; köylerdeki işletmelere hayvan giriş çıkışlarının da yasaklandığı aktarıldı.

"Hayvanlar meradaydı hemen içeri çektik, çok şükür şu an durumları iyi"

Şap hastalığının ilk görüldüğü işletmenin sahibi olan Barış Yüksel, sürecin kontrol altına alındığını belirterek, "Şap hastalığı ilk kez başımıza geldi. Zor bir hastalık, Allah kimsenin başına vermesin. Yaklaşık 15 gün oldu, çok şükür şu an hayvanlarımızın durumu iyi. Yeme içmede sıkıntı yok, zayiat vermeden atlattık. İlçe Tarım ekipleri geldi, tahliller yaptı, belediye dezenfeksiyon ve ilaçlama desteği sağladı. Süreç yavaş yavaş başladı aslında. Bir anda birkaç hayvan rahatsızlanınca hemen müdahale ettik. Hayvanlar meradaydı, hemen içeri çektik. Tedavilerine başladık; ateş düşürücü ve antibiyotik uyguladık. Sonrasında İlçe Tarım'a haber verdik. Sağ olsunlar hemen geldiler, baktılar, tahliller yapıldı. Belediye ekipleri de destek verdi; ilaçlama yapıldı, dezenfektan uygulandı. Verilen ilaçlarla mücadelemizi sürdürdük ve çok şükür şu an durumumuz iyi" ifadelerini kullandı.

"Hastalığın yayılmasının en büyük sebebi zamanında karantina uygulanmaması"

Şap hastalığının çok çabuk yayılan ve çok tehlikeli bir hastalık olduğuna dikkat çeken Yüksel, sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Civar köylerde iki mahallede daha şap görüldüğünü biliyorum. Bizim köyde de zaten ilk burada başladı. Herkesi uyardık, herkes hayvanlarını ahırlara aldı. Biliyorsunuz bu şap hastalığı kuştan, havadan, temasla çok kolay geçen bir hastalık. Bünyesi güçlü olan hayvanlar hafif atlatıyor, zayıf olanlar biraz daha ağır atlatıyor. Bu hastalığın en başından da Türkiye'ye yayılmasının sebebi zamanında karantina uygulanmaması. Burada bize yakın 3-4 mahalle karantina altına alındı, diğer 18 mahalle de gözetim altında. Şu an herkes dikkat ediyor, hayvanlar dışarı salınmıyor. Çok şükür telefimiz olmadı, zayiat vermedik. Sadece biraz ağır atlatanlar oldu, onların da durumu düzeldi."

"Hayvanlarımız toparlamaya başladı, çok şükür zayiat vermeden atlattık"

Teke Mahallesi Muhtarı Savaş Yüksel ise bölgedeki tedbirlerin sürdüğünü belirterek, "Maalesef istemediğimiz bir hastalıkla karşılaştık ama hemen gereğini yerine getirdik. Hastalığın 15. günündeyiz, hayvanlarımız toparlamaya başladı, inşallah 3-5 gün içinde atlatacağız. Şu anda 3 köyümüz kesin karantina altında, 18 mahallemiz de gözetim altında. Allah kimsenin başına vermesin çok zor bir süreç geçirdik, çok şükür zayiat vermeden atlattık. İlçede toplam 4 bin büyükbaş hayvanın aşılaması bugün itibarıyla bitti, kalan 6 bin hayvanın aşılaması devam ediyor. Bütün birimler sağ olsun seferber oldular. Ben de Şile Kaymakamlığına, İlçe Tarım'a ve köydeki halkımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber