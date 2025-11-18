Drift atan sürücü, kendini uyaranları ezmeye çalıştı

Olay, saat 01.00 sıralarında, Keçiören ilçesindeki Etlik Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; M.A.K., otomobiliyle sokak ortasında drift attı. Rahatsız olan mahalleli sokağa inip, sürücüye uyarıda bulundu. M.A.K., kendisini uyaranların üzerine otomobili sürüp ezmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerinden kaçan M.A.K., Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Sürücü M.A.K.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi ve ayrıca 4 ayrı idari para cezası uygulandı.