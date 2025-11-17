Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Baba da öldü
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Baba da öldü
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!

Türkiye Petrolleri (TP Petrol Dağıtım A.Ş.), son haftalarda gündeme oturan 1 milyar TL'nin üzerindeki akaryakıt kaçakçılığı iddialarının ardından mali krize girdi ve konkordato talep etti. Şirketin bağlı olduğu Zülfikarlar Holding'in başka bir iştirakinde tahvil ödemelerinin yapılamadığı iddiaları da krizi derinleştirdi. Skandal sonrası 3 üst düzey yönetici tutuklanmış, Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari hakkında ise gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Türkiye Petrolleri markasıyla faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım A.Ş., son haftalarda ortaya çıkan akaryakıt kaçakçılığı iddialarının ardından ciddi bir mali krize sürüklendi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yapan şirket için geçici mühlet incelemesi yapılacak.

Antalya ve Hatay'da bulunan SOCAR Türkiye'ye ait Star Rafinerisi'nden piyasa değeri 1 milyar TL'nin üzerinde akaryakıt çalınmasıyla başlayan skandal, şirketin suç duyurusunda bulunmasıyla boyut değiştirmiş ve ilk incelemelerin ardından Türkiye Petrolleri'nin üst yönetiminde bulunan 3 isim tutuklanmıştı.

Karar'ın haberine göre, Zülfikarlar Holding iştiraki olan Türkiye Petrolleri'nde Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari için de gözaltı kararı verilirken, haftalardır yurt dışında firari durumunda olan Zülfikari'nin şirketinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Konkordato başvurusu resmen yapıldı

Zülfikarlar Holding'e ait Akça Kimya'nın 1 milyar TL tutarındaki tahvil ödemelerini gerçekleştirememesinin ardından şirkete bağlı iştiraklerin ekonomik krizde olduğu öne sürülürken, geçtiğimiz hafta TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin konkordato talep ettiği öğrenildi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, şirketin aktif varlıkları hakkında tedbir kararı alınması ve belirli süreyle kesin mühlet talep edilirken, ilk incelemelerin ardından mahkeme şirketin başvurusu üzerine tedbir kararı aldı.

Geçici mühlet değerlendirmesi yapılacak

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin şirket hakkında yürütülen soruşturmayla birlikte, mevcut finansal durumu incelemesi ve nihai bir karara varması bekleniyor.

Şirketin başvurusunun reddedilmesi halinde TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin iflas sürecine girebileceği belirtilirken, şirket hakkında geçici mühlet kararı verilmesi halinde mevcut finansal tabloların incelenmesi için konkordato komiser heyeti görevlendirilecek.

