Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Baba da öldü
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
3 milyon kişi başvurdu. 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!

İBB Meclisi, İSKİ Genel Kurulu'nda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifini görüştü. Cumhur İttifakı'nın ret oylarına rağmen, İstanbul'da suya 1 Ocak 2026'dan itibaren her ay TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasına göre zam yapılmasını öngören uygulamanın devam etmesi kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca, vidanjör hizmeti bedeline yapılan yüzde 94,5'lik rekor zam da dahil olmak üzere İSKİ'nin diğer hizmet bedellerine yapılan zamlar onaylandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 18:05, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 18:17
İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda, su satış ile kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.

Teklifte, İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararla İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay zam yapılması uygulamasının, 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talep edildi.

Bunun üzerine yapılan oylamada, uygulamanın devamını içeren teklif, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

İSKİ'nin farklı kalemlerine yüzde 94,5'e varan zam

Genel Kurul'da ayrıca "İSKİ 2026 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.

Teklifte, su kapama açma bedelinin 379 liradan yüzde 34 zamla 507 liraya, vidanjör hizmeti bedelinin 929 liradan yüzde 94,5 artışla 1807 liraya, yapı proje inceleme ücretinin 881 liradan yüzde 15,66 artışla 1019 liraya, şebeke proje inceleme ve onay bedelinin 8 bin 299 liradan yüzde 16,44 artışla 9 bin 664 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedelinin 16 bin 968 yüzde 17 zamla 19 bin 850 liraya yükseltilmesi talep edildi.

İSKİ'nin hizmetlerine ilişkin zam teklifi kabul edildi.

Yeni zamlı tarife, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak.

