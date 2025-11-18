Adli Tıp: Böcek ailesinin ölüm nedeni 'oteldeki kimyasal zehirlenme'

- Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişin yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu raporunda, "Anne ve çocukların, öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir" değerlendirilmesi yapıldı.