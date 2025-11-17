Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Baba da öldü
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
MSB: Düşen uçağın enkazında kaza kırım çalışmaları sürüyor
En çok satan 10 otomobil! En ucuzu 1 milyon TL
3 milyon kişi başvurdu. 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli maaş promosyonu netleşti
27 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında aktif kamu çalışanları var
Bakan Tekin: Her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
2026 yılı bütçe görüşmeleri komisyonda devam edecek
Ev kiralamada yeni dönem: Ev sahiplerinden 'senet' şartı
Oto ve Emlakta yeni dönem! Vergi düzenlemesi Meclis'e geliyor
PMYO'da acı olay: Öğrenci 5. kattan atladı
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu önce Edirne F Tipi Cezaevi'ne giderek Selahattin Demirtaş ile görüştü. Ardından Silivri Cezaevi'ne giderek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile görüşmemesi dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi temaslarını sürdürüyor. Hafta sonu İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne giderek HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Silivri Cezaevi'ne geçerek, Gezi Parkı davası kapsamında yaklaşık üç buçuk yıldır tutuklu bulunan Can Atalay ile Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nin eski başkanı Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti.

Gazeteci Timur Soykan'ın haberine göre,, eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la da cezaevinde görüşen Kılıçdaroğlu'nun, tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ise bir görüşme gerçekleştirmediği belirtildi.

