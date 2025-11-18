İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Genel Kurul toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 19:05, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 19:05
Genel Kurul toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Genel Kurulda, partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Yeni Yol Partisinin "Et ve Süt Kurumu"na ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın, Macaristan'da ortağı olduğu bir şirketten, ESK'ye kırmızı et ithal ettiğini öne sürdü.

"Bu durum etik anlamda en kabul edilemez ihlallerden biri olan çıkar çatışmasının ders kitaplarına girecek kadar net bir örneğidir" ifadesini kullanan Özdağ, "Bu bir skandaldır, başka bir şey değildir. Bu tür etik ihlaller münferit olay olmaktan çoktan çıkmıştır." diye konuştu.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Macaristan'dan yapılan kırmızı et ithalatına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Mahmut Dindar, iktidarın tarım politikalarını eleştirerek, "Tarımın ve çiftçinin düşürüldüğü duruma dair hepimizin oturup düşünme vakti geldi de geçiyor." dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, besicilerin uzun süredir maliyetlerden dertli olduğunu ve ekonomik sıkıntılar çektiklerini belirtti.

Besicilerin sorunlarını anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

"Biz de 'tam bu noktada ESK devreye girmeli, üreticilere destek olmalı' diyorduk. Eğer iddialar doğruysa bizim ESK'nin derdi çok başkaymış. Meclisimiz buna 'evet' deyip bu iddiaları araştırmalıdır. ESK 4 milyon kilogram et ithal etmiş; 7 dolara aldığı 4 milyon kilogram eti, 17 dolara satmış. Eğer doğruysa 40 milyon doları ESK Genel Müdürünün sahip olduğu firma cebine indirmiş."

- "Bu işin başka bir yönü yok"

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, ESK'nin marketlerinde 400 liraya kıyma, 440 liraya kuşbaşı et satıldığını belirtti.

ESK'nin kırmızı et piyasasına yerinde müdahalelerde bulunduğunu dile getiren Korkmaz, arz talebini dengeleyecek çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

Korkmaz, gündem oluşturmak için ESK ile ilgili manipülasyon ve algı yapıldığını ifade etti.

ESK gibi kurumları yıpratmaya kimsenin hakkının olmadığını vurgulayan Korkmaz, "Et ve Süt Kurumu, Kamu İhale Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde ulusal ya da uluslararası alandan gerekli tedarikini şeffaf, denetlenebilir, izlenebilir ve hesap verilebilir çerçevede yapıyor. Bu işin başka bir yönü yok." diye konuştu.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin grup önerisinin oylanmasından önce talep üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, verilen aranın ardından yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

