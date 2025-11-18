IQ Money'e 'yasa dışı bahis' operasyonu: Kayyum atandı, 26 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiğini tespit etti. MASAK analizlerinde şirket üzerinden gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL'lik işlem hacminin şüpheli olduğu belirlenirken, bu miktarın yaklaşık 78 milyar TL'sinin suç geliri olabileceği yönünde kuvvetli şüphe oluştu. Operasyonda 26 şüpheli yakalandı, yurt dışındaki şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarıldı ve mahkeme kararıyla şirkete TMSF kayyım olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında,
IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin yasadışı bahis ve nitelikli
dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli
finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönünde tespitler
yapıldı. Tespitler kapsamında 28 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda
26 şüpheli yakalandı. Öte yandan şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun
(TMSF) kayyım olarak atandı.
MASAK tarafından yapılan analizlerde, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık
155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı,
işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği,
yatırma-çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunduğu,
işlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun",
"kumar", "dolandırıcı" gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar
ettiği belirlendi. Öte yandan şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan
elde edilen yaklaşık 78 milyar TL'nin, yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık
ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli
şüphe oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında
ise 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money'in para transferi
ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, dolandırıcılık
ve yasadışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu, bazı
işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin
gizlenmeye çalışıldığı ve denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya
hiç sunulmaması yoluyla engellendiği belirlendi. Ayrıca POS hizmetleri kapsamında
usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin
yoğunlaştığı, üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli
şekilde devre dışı bırakıldığı değerlendirildi.
Tüm tespitler kapsamında yasadışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle birebir örtüştüğü anlaşıldı.
Soruşturma kapsamında bugün şüphelilerin yakalanmasına yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. 28 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalanırken, 1 şüphelinin yurt dışında 1 diğer şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Yurt dışında bulunan şirket yöneticisi şüphelinin yakalanması için kırmızı bülten işlemlerine başlatıldığı da öğrenildi. Şahısların ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına, şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına da el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda ise şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandı.