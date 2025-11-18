Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih'teki şüpheli ölümlere ilişkin açıklama

Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız azalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız azalıyor
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih'teki şüpheli ölümlere ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da 4 kişilik ailenin zehirlenme şüphesiyle ölümüne ilişkin, "Olay yeri incelemeleri, elde edilen deliller ve kimyasal incelemeler Adli Tıp'ta gerçekleştirilecek. Yemekten, gıdadan mı zehirlenmiş yoksa oteldeki kimyasal ilaçlamadan mı olmuş, tüm bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıkacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 13:59, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 14:19
Yazdır
Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih'teki şüpheli ölümlere ilişkin açıklama

Bakan Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne açılan davanın televizyon kanallarından canlı yayımlanmasına ilişkin soruyu cevaplayan Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 182. maddesinin duruşmaların herkese açık olmasını düzenlediğini bildirdi. CMK'nin 183. maddesinde ise ses ve görüntü alınmasının yasak olduğunun düzenlendiğini anımsatan Tunç, "183. maddede eğer bir değişiklik söz konusu olursa, bu Meclis'imizin takdirinde olan bir husus. Bu konuyu değerlendirecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 183. maddede duruşma salonlarında görüntü, fotoğraf çekme, video çekme şeklinde mevzuatımızda bir engel söz konusu." ifadelerini kullandı.

"Takdir yetkisi tamamen Komisyon'a aittir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İmralı ile görüşme" şeklindeki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecini önemsediklerini, "Türkiye Yüzyılı" için terörden kurtulmayı önemsediklerini bildirdi.

Uzun yıllardır terörle mücadele ve kayıplar verildiğini anımsatan Tunç, terör örgütünün fesih kararı ve silahları yakması sonrası önemli bir sürece gelindiğini belirterek, konuyla ilgili TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun da çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Tunç, "Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya Meclis Komisyonu'nun ziyareti konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda bu gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen Komisyon'a aittir. Hep beraber bu yöndeki Komisyon'un vereceği kararı bekleyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki "ihlal" kararı sonrası tahliye edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, ihlal kararının şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek, "Bu noktada Daire'nin vereceği karar bekleniyor." dedi.

"HSK üyesi adayları arasında başka partilere üye olan kişiler de var"

Adalet Bakanı Tunç, Avukat İsmail Ergüneş'in, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine aday olduğu, seçilememesi üzerine AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olarak görevlendirilmesi nedeniyle "yargının siyasallaştığı" iddialarına ilişkin soru üzerine, aralarında CHP üyesi avukatların da olduğu çok sayıda avukatın HSK adaylığı başvurusunda bulunduğunu anımsattı.

Tunç, "Bunu yargının siyasallaşması olarak görmek doğru değil. Burada mevzuata, kanuna aykırı bir durum söz konusu değil." dedi.

HSK üyeliği için şartları tutan kişilerin başvuru yaptığını, başvurular arasında yapılan oylama sonucu seçimlerin sonuçlandığını belirten Tunç, "Başvuran avukatların parti üyesi olmasına yönelik bir engel söz konusu değil. HSK üyesi seçilseydi o zaman partiden istifa etmesi gerekirdi. HSK üyesi adayları arasında başka partilere üye olan kişiler de var. Burada Anayasa'ya ya da kanuna, mevzuata aykırılık söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Rojin Kabaiş'in telefonu İspanya'ya gönderilecek

Adalet Bakanı Tunç, Van'da 2024 Eylül'de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili İspanya Adalet Bakanlığı ile adli yardımlaşmaya ilişkin soru üzerine, konuyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının sürdüğünü dile getirdi.

Kabaiş'in ölüm nedeninin tespiti için telefonu ve dijital materyallerinin incelenmesi adına İspanya Kriminal Polisi tarafından şifrenin kırılabileceği yönünde İspanya Adalet Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını ifade eden Tunç, "Cep telefonunun İspanya'ya gönderilmesiyle ilgili süreç devam ediyor, gerekli görevlendirmeler de yapıldı. Güzel bir adli yardımlaşmamız var İspanya ile." ifadelerini kullandı.

Tunç, Kabaiş'in cep telefonunun şifresinin çözülmesi halinde, ölümüne neden olan olay ya da failler varsa bu konuda araştırma yapılacağını belirtti.

İstanbul'da 4 kişilik ailenin zehirlenme şüphesiyle ölümüne ilişkin soruşturma

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmalarının ardından hayatlarını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğa ilişkin soru üzerine, olayın ardından adli soruşturmanın hemen başlatıldığını anımsattı.

Ailenin gezdikleri, yemek yedikleri yerlerle ilgili titiz bir soruşturma yürütüldüğünü, gözaltı ve tutuklama kararlarının verildiğini ifade eden Tunç, kaldıkları otelle ilgili ilaçlama kaynaklı bir durum olup olmadığının da araştırıldığını belirtti.

Bakan Tunç, "Bütün deliller toplanıyor. Olay yeri incelemeleri, elde edilen deliller ve kimyasal incelemeler Adli Tıp'ta gerçekleştirilecek. Yemekten, gıdadan mı zehirlenmiş yoksa oteldeki kimyasal ilaçlamadan mı olmuş, tüm bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıkacak hususlar." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber