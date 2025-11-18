Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 14,8 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 14,8 geriledi. Otomobil kaydı düşerken, motosiklet ve traktörde de yıllık düşüşler dikkat çekti.

Haber Giriş : 18 Kasım 2025 10:57, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 10:58
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları, Ekim 2025 verisini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, ekim ayında 178 bin 481 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,1'ini otomobil, yüzde 34,5'ini motosiklet, yüzde 11,4'ünü kamyonet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Önceki aya göre yüzde 9,1 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 18,3, otomobilde yüzde 9,0, kamyonda yüzde 7,1, traktörde yüzde 3,9 artarken minibüste yüzde 44,2, motosiklette yüzde 30,8, otobüste yüzde 19,0 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 12,0 azaldı.

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 47,1, kamyonette yüzde 19,0, otomobilde yüzde 17,4, kamyonda yüzde 12,6 artarken motosiklette yüzde 42,3, traktörde yüzde 37,4, minibüste yüzde 11,9 ve otobüste yüzde 5,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 193 bin 636 oldu

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 21,1'ini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 981 bin 225 adet taşıtın devri yapıldı

Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,0'ını otomobil, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 9,8'ini motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 87 bin 624 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,8'i Volkswagen, yüzde 10,7'si Renault, yüzde 6,8'i Fiat, yüzde 6,7'si Toyota, yüzde 6,2'si Hyundai, yüzde 4,7'si Opel, yüzde 4,6'sı Peugeot, yüzde 4,5'i Citroen, yüzde 4,4'ü Skoda, yüzde 4,1'i TOGG, yüzde 4,0'ı Nissan, yüzde 3,4'ü Chery, yüzde 3,1'i Mercedes-Benz, yüzde 2,5'i Kia, yüzde 2,5'i Ford, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Dacia, yüzde 2,2'si Volvo, yüzde 1,4'ü BYD ve yüzde 8,5'i diğer markalardan oluştu.

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 937 bin 161 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,8 azalarak 1 milyon 937 bin 161 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 63,5 artarak 43 bin 823 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 893 bin 338 adet artış gerçekleşti.

10 ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,3'ü benzinli

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin yüzde 46,3'ü benzin, yüzde 26,5'i hibrit, yüzde 16,9'u elektrikli, yüzde 9,1'i dizel ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlıdır. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 117 bin 983 adet otomobilin ise yüzde 32,9'u dizel, yüzde 30,8'i benzin, yüzde 30,5'i LPG, yüzde 3,6'sı hibrit ve yüzde 1,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

En fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin yüzde 30,0'ı 1300 ve altı, yüzde 23,1'i 1401-1500, yüzde 10,9'u 1501-1600, yüzde 10,6'sı 1301-1400, yüzde 8,0'ı 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

10 ayda kaydı yapılan otomobillerin 351 bin 604'ü gri renkli oldu

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin yüzde 40,1'i gri, yüzde 24,8'i beyaz, yüzde 13,4'ü siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 3,7'si kırmızı, yüzde 0,7'si kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renklidir.

