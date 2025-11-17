Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
2025-11-17
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı

Fatih'te anne, baba ve iki çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2025 21:17, Son Güncelleme : 17 Kasım 2025 21:18
Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O'nun savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Şüpheliler, Y.D, F.T, E.E. ile F.M.O. tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 4 şüphelinin de üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarına karar verdi.

Sevk yazısı

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin üzerlerine atılı "taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçunun gerçekleştirdiklerine dair kuvvetli suç şüphesine dair somut deliler bulunduğu ifade edildi.

Yazıda, şüpheli E.E'nin G**** K*** isimli işletmesinden ve şüpheli Y.D'nin midye tezgahında mevcut olayla ilgili tüketilen ürünlere yönelik alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, tüketime uygun olduklarının tespiti yapıldığı, ancak ölüm olaylarının tüketimden yaklaşık bir buçuk gün sonra gerçekleşmesi nedeniyle, alınan numune örneklerinin bahse konu olayda ailenin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı ifade edildi.

Şüpheli F.M.O'nun kafe işletmesinden ve şüpheli F.T'nin kuruyemiş baharat dükkanından alınan numunelere ilişkin analiz raporlarının henüz sonuçlanmadığı, ölenlerin kesin ölüm sebebinin tespitine dair Adli Tıp Kurumu'nda incelemelerin devam ettiği kaydedilen yazıda, aynı aileden 3 kişinin öldüğü ve halen tedavi altında bulunan müşteki Servet Böcek'in hayati tehlikesinin bulunduğu, olayın toplum nezdinde vahamet arz ettiği, dosyada soruşturmanın kapsamlı olarak devam ettiği belirtildi.

Yazıda, şüphelilerin beyanı, üzerlerine atılı suçun yasada öngörülen ceza miktarının üst haddi, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda, işlenen suçun yasal tanımında öngörülen cezanın alt sınırından uzaklaşılarak temel cezanın belirlenebilecek olması, gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları gerek 5271 sayılı CMK hükümleri dikkate alındığında şüphelilerin tutuklanmasına engel bir halin bulunmadığı ifade edildi.

Anayasanın ölçülülük ilkesi gözetildiğinde, tutuklamaya alternatif adli kontrol altına alınma tedbirlerinin bu aşamada şüpheliler açısından yetersiz kalacağı aktarılan yazıda, şüphelilerin ayrı ayrı "taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmalarına karar verilmesi talep edildi.

Olay

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken bu sabah 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi de gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek toksikolojik rapor ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmelerden alınan gıda numunelerine ilişkin raporun sonucunun da bugün çıkmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.

Hastanede tedavisi süren baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, 7 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

