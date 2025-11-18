Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız azalıyor
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
Emeklilik sonrası memur olanlar için hizmet, aylık ve ikramiye hesabı nasıl yapılır?

Emekli memur, tekrar memur olur ve tekrardan emekli olursa emekli aylıkları yeni hizmet yılına göre güncellenir, emekli ikramiyesi önceden ödenmiş olan ikramiye hizmet yılı dikkate alınmaksızın sadece sonradan geçen hizmetler dikkate alınarak ödenir.

Haber Giriş : 18 Kasım 2025 14:00, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 11:51
Emeklilik sonrası memur olanlar için hizmet, aylık ve ikramiye hesabı nasıl yapılır?

Detaylar/Değerlendirmeler:

Genel olarak emekli memurların tekrar memurluğa dönmeleri mümkün olmamaktadır. Bu durum 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü ile sağlanmıştır. Ancak, söz konusu kanunda istisnalar mevcuttur. Emekli olduktan sonra yapılacak atamalarda kişilerin emekli olup olmadıklarına bakılmamaktadır.

Bu durumlar şöyledir;
-Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler,
-Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,
-Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine seçilenler,
-Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar.

Ayrıca, merkezi idareler dışında, belediyelerde emekli aylıkları kesilmek suretiyle, genel hükümlere göre memur olarak atanma şartlarını taşıması, boş kadro bulunması ve kadronun şartlarını sağlaması halinde memur olarak açıktan atanmalarının da 5335 sayılı Kanun Madde 30 kapsamında değerlendirilemeyeceği düşündüğümüzden belediyelerde (Kurumların da kabul etmesi şartıyla) görev almalarının mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz.
Ancak, emekli olduktan sonra tekrar 657 sayılı Kanun kapsamında veya memurlukla ilişkili olunan Kanunlar kapsamında memur kadrosuna, yani 5434 sayılı Kanun kapsamında tekrar iştirakçi olanlar, 5510 sayılı Kanundaki ifadesi ile de 5510/4-1 ( c ) bendi kapsamında göreve atananların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen emekli aylıkları kesilmektedir.

Hizmet ve aylık konusu:

Emekli olduktan sonra tekrar memur olanların sonradan geçen memurluk hizmetleri, kişilerin tekrar emekli olmaları halinde emeklilikteki hizmet toplamı ile sonradan geçen hizmetler birleştirilir, birleştirilen tüm hizmetler üzerinden de yeniden emekli aylığı hesabı yapılır.

Emekli ikramiyesi açısından;
5434 kapsamında olan memur emeklilerine ikramiye ödemesi esasları 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde, 5510 kapsamında olan memur emeklilerine ikramiye ödemesi esasları da 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde bulunur.
5510 kapsamında olan memurlar için de sadece emekli ikramiyesine ilişkin esas ve usuller hakkında tamamıyla 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü uygulanmaktadır.
5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde emekli olup tekrar memurluğa başlayanlarla ilgili "Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir." Şeklinde,

5510 kapsamında olanlar için de yine 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde de, "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının © bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken bu şekilde çalışmaları sona erdikten sonra uzun vadeli sigorta kolları açısından aynı Kanuna göre zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmayanlardan, anılan Kanunun 50 nci maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeye devam ederek aylık bağlanan veya toptan ödeme yapılanlara, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedikleri süreler hariç 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödedikleri süreler için yukarıdaki fıkralarda belirtilen usül ve esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir." Şeklinde hüküm bulunur.

Bu hükümler gereği memurlara ödenecek olan emekli ikramiyesinde her tam fiili hizmet yılı esas alınır ve her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmektedir.
Emekli ikramiyesinde küsuratlı aylar dikkate alınmaz ve üst hizmet yılı sınırı bulunmaz. Yani kişinin ne kadar tam hizmet yılı varsa, (25, 29, 30, 32, 35, 37,38 yıl gibi) bu sürelerin tamamına emekli ikramiyesi verilir.
Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden memurluğa girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında da, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık tam yıl hizmetlere emekli ikramiyesi ödenmektedir. Buna göre, 29 yıl 8 ay hizmeti olan bir emekli daha sonraki çalışmalarla birlikte hizmet süresi toplam 38 yıl 1 ay olursa önceden 29 tam yılına ikramiye ödenmiş olduğundan, sadece 9 tam yılına karşılık ayrıca bir emekli ikramiyesi alabilecek ve emekli aylığı da 38 yıl 1 ay hizmeti üzerinden tekrar güncellenecektir.

5434 kapsamında olanlar hem emekli aylığı hem de emekli ikramiyesi tutarını;
5510 kapsamında olanlar da sadece emekli ikramiyesi tutarını;
https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden hesaplayabilirler.

