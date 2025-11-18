Emeklilik sonrası memur olanlar için hizmet, aylık ve ikramiye hesabı nasıl yapılır?

Detaylar/Değerlendirmeler:



Genel olarak emekli memurların tekrar memurluğa dönmeleri mümkün olmamaktadır. Bu durum 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü ile sağlanmıştır. Ancak, söz konusu kanunda istisnalar mevcuttur. Emekli olduktan sonra yapılacak atamalarda kişilerin emekli olup olmadıklarına bakılmamaktadır.

Bu durumlar şöyledir;

-Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler,

-Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

-Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine seçilenler,

-Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar.



Ayrıca, merkezi idareler dışında, belediyelerde emekli aylıkları kesilmek suretiyle, genel hükümlere göre memur olarak atanma şartlarını taşıması, boş kadro bulunması ve kadronun şartlarını sağlaması halinde memur olarak açıktan atanmalarının da 5335 sayılı Kanun Madde 30 kapsamında değerlendirilemeyeceği düşündüğümüzden belediyelerde (Kurumların da kabul etmesi şartıyla) görev almalarının mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Ancak, emekli olduktan sonra tekrar 657 sayılı Kanun kapsamında veya memurlukla ilişkili olunan Kanunlar kapsamında memur kadrosuna, yani 5434 sayılı Kanun kapsamında tekrar iştirakçi olanlar, 5510 sayılı Kanundaki ifadesi ile de 5510/4-1 ( c ) bendi kapsamında göreve atananların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen emekli aylıkları kesilmektedir.



Hizmet ve aylık konusu:



Emekli olduktan sonra tekrar memur olanların sonradan geçen memurluk hizmetleri, kişilerin tekrar emekli olmaları halinde emeklilikteki hizmet toplamı ile sonradan geçen hizmetler birleştirilir, birleştirilen tüm hizmetler üzerinden de yeniden emekli aylığı hesabı yapılır.



Emekli ikramiyesi açısından;

5434 kapsamında olan memur emeklilerine ikramiye ödemesi esasları 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde, 5510 kapsamında olan memur emeklilerine ikramiye ödemesi esasları da 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde bulunur.

5510 kapsamında olan memurlar için de sadece emekli ikramiyesine ilişkin esas ve usuller hakkında tamamıyla 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü uygulanmaktadır.

5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde emekli olup tekrar memurluğa başlayanlarla ilgili "Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir." Şeklinde,



5510 kapsamında olanlar için de yine 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde de, "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının © bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken bu şekilde çalışmaları sona erdikten sonra uzun vadeli sigorta kolları açısından aynı Kanuna göre zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmayanlardan, anılan Kanunun 50 nci maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemeye devam ederek aylık bağlanan veya toptan ödeme yapılanlara, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödedikleri süreler hariç 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde uzun vadeli sigorta kollarına prim ödedikleri süreler için yukarıdaki fıkralarda belirtilen usül ve esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir." Şeklinde hüküm bulunur.



Bu hükümler gereği memurlara ödenecek olan emekli ikramiyesinde her tam fiili hizmet yılı esas alınır ve her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmektedir.

Emekli ikramiyesinde küsuratlı aylar dikkate alınmaz ve üst hizmet yılı sınırı bulunmaz. Yani kişinin ne kadar tam hizmet yılı varsa, (25, 29, 30, 32, 35, 37,38 yıl gibi) bu sürelerin tamamına emekli ikramiyesi verilir.

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden memurluğa girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında da, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık tam yıl hizmetlere emekli ikramiyesi ödenmektedir. Buna göre, 29 yıl 8 ay hizmeti olan bir emekli daha sonraki çalışmalarla birlikte hizmet süresi toplam 38 yıl 1 ay olursa önceden 29 tam yılına ikramiye ödenmiş olduğundan, sadece 9 tam yılına karşılık ayrıca bir emekli ikramiyesi alabilecek ve emekli aylığı da 38 yıl 1 ay hizmeti üzerinden tekrar güncellenecektir.



5434 kapsamında olanlar hem emekli aylığı hem de emekli ikramiyesi tutarını;

5510 kapsamında olanlar da sadece emekli ikramiyesi tutarını;

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden hesaplayabilirler.