Kısa vadeli dış borç stoku üçüncü çeyrekte azaldı

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azalarak 165,8 milyar dolara geriledi.

18 Kasım 2025 11:09
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, KVDB üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azalarak 165,8 milyar dolara geriledi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 224,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 azalarak 72,8 milyar dolara, TCMB yükümlülükleri yüzde 5,4 azalışla 27,8 milyar dolara geriledi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,6 gerileyerek 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,2 azalışla 19,5 milyar dolar oldu.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,3 artışla 21 milyar dolara, TL cinsinden mevduatları yüzde 2,5 artarak 23 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 azalarak 65,2 milyar dolara indi.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 2,8 azalışla 59,6 milyar dolara gerilerken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 11,6 artarak 5,5 milyar dolara çıktı.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35,5'inin dolar, yüzde 26,7'sinin avro, yüzde 22,1'inin Türk lirası ve yüzde 15,7'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri yaklaşık 66,2 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 63,5 milyar dolara çıktı.

