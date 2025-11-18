Böcek ailesinin ölümünde şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Böcek ailesinin ölümünde şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Fatih'te 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' iddialarıyla ilgili 1'i ilaçlama görevlisi, 2'si de otel çalışanı olmak üzere 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreççi Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T. tutuklandı. Şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Ercan E. ifadesinde, "Olayın 1 hafta öncesine kadar bu iş yerinde denetim yapıldı ve ürünlerin hijyen kurallarına uygun olduğuna dair tutanak tuttular" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 19:42, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 20:05
Yazdır
Böcek ailesinin ölümünde şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Kokoreç dükkanı sahibi Ercan E. savcılık ifadesinde, "İş yeri bana aittir. Dükkanda bulunduğum sırada siparişle veya bu siparişlerin hazırlanmasıyla herhangi bir şekilde ilgilenmiyorum. İş yerinde kullanmış olduğumuz malzemeleri dükkana satan firmalar kendileri getiriyor. Biz sadece ödemesini yapıyoruz. Marketten alınan tavuk, sucuk ve kaşarı bazen kızım, bazen de ben alıyorum. Olayla ilgili iş yerime ailenin geldiği sırada ben yoktum. Aynı ürünleri günlük 300 - 400 farklı kişiye vermekteyiz. Bu zamana kadar herhangi bir şikayet olmadı. Ürünlerin hijyenine dikkat etmekteyiz. Hatta bu olayın 1 hafta kadar öncesinde bu iş yerinde denetim yapıldı ve ürünlerin hijyen kurallarına uygun olduğuna dair tutanak tuttular. Aynı iş yerinde bu aile gelmeden önce de kızımın aynı kokoreçten yediği görülmektedir' dedi.

'ÇOCUKLAR HERHANGİ BİR ÜRÜN YEMEDİ'

Kuruyemiş ve lokum satıcısı Fatih T. ifadesinde, "Ben iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorum. Dükkan Azad Erdoğdu adınadır. Kendisi 3 aydır hasta olduğu için iş yerine gelmez. Dükkan içerisinde çocuklar herhangi bir ürün yemedi. Ayrıca anne ve babasına ikram ettiğim nar çayından da içmediler. Müşterinin almış olduğu 200 lira karşılığında bin 100 gram gelen lokumdan aynı gün içerisinde yaklaşık 200 farklı müşteriye de sattığımız olmuştur. Satın almayan 200 farklı müşteriye de bu lokumdan tattırmışızdır. Bu olayda da tanımadığım müşteri karışık lokum satın almıştı. Bizim lokumlarımız paketi açılıp bittikçe tezgah önünde yenileriyle değiştirilir. Bu lokumun içerisinde herhangi bir süt ürünü bulunmaz. Kaymaklı değildir. Meydana gelen ölüm olayıyla benim satmış olduğum ürünün herhangi bir bağlantısı veya illiyet bağı olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'SİRKÜLASYON FAZLA OLDUĞU ÜRÜNLER TAZEDİR'

Kafe sahibi Fahri Mustafa O., "Sebil Kafe adlı iş yeri bana aittir. Çayları anne ve baba, Fantayı ise çocuklar içti. İşletmemde herhangi bir yiyecek veya tatlı tüketmediler. Bu olayı öğrendikten sonra iş yerimde bulunan meşrubat ürünlerini kendim ve çalışanlarım ile birlikte kontrol ettim. Ayrıca ilçe tarımdan gelip numune dahi almışlar. Çay, kahve ve kapalı ürünler sirkülasyon fazla olduğu için her zaman tazedir" ifadelerini kullandı.

'AYNI TEZGAHTAN ARKADAŞLARIM DAHİL YİYORLAR'

Seyyar midyeci Yusuf D. ifadesinde, "Ben midye satışı yapmaktayım. O gün halamın oğlu Murat Kılıvan'ın tezgahında çalışıyordum. Daha önce belirttiğim üzere Fatma Akgül adlı kişiden bin 50 adet midye almıştım. 13.30 sıralarında midye satmaya başladım. Aynı günün akşamı 22.00 sıralarında bütün midyeleri bitirdim. Gün içerisinde aynı midyelerden aşağı yukarı 10 adet yemişimdir. Olayla ilgili midye yiyen aileye 1 porsiyon midye verdim. Bunun karşılığında 200 lira para aldım. Midyeyi adamla kadının yediğini gördüm. Ben 5 senedir midye satıyorum. Bu zamana kadar benzer bir olayla kesinlikle karşılaşmadım. Aynı tezgahtan arkadaşlarım dahi yiyorlar" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber