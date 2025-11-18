Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 42,34 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 17:17, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 17:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|42,3180
|42,3190
|42,3390
|42,3400
|Avro
|49,0890
|49,0900
|49,1400
|49,1410
|Sterlin
|55,7780
|55,7880
|55,7400
|55,7500
|İsviçre frangı
|53,2170
|53,2270
|53,2040
|53,2140
|ANKARA
|ABD Doları
|42,2880
|42,3680
|42,3090
|42,3890
|Avro
|49,0490
|49,1290
|49,1000
|49,1800
|Sterlin
|55,7180
|55,9280
|55,6800
|55,8900