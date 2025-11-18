Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 42,3180 42,3190 42,3390 42,3400 Avro 49,0890 49,0900 49,1400 49,1410 Sterlin 55,7780 55,7880 55,7400 55,7500 İsviçre frangı 53,2170 53,2270 53,2040 53,2140 ANKARA ABD Doları 42,2880 42,3680 42,3090 42,3890 Avro 49,0490 49,1290 49,1000 49,1800 Sterlin 55,7180 55,9280 55,6800 55,8900