Kafede korkunç hata: Kahveye deterjan konuldu, genç kadın zehirlendi

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bir kafede arkadaşlarıyla oturan Ayben Ö.T. (26), kendisine servis edilen kahveyi içtikten sonra zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinde, işletme sahibi E.Ö.'nün hazırladığı bulaşık deterjanı şişesinden çalışanın yanlışlıkla kahve hazırladığı belirlendi. Olayın ardından kafe mühürlenirken, işletme sahibi E.Ö.'nün kızları olan 2 şüpheli (G.S.Ö. ve S.N.Ö.) gözaltına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Beyoğlu'nda kafeye giden 26 yaşındaki kadının kahve siparişini bir çalışan, şişelere koyulan bulaşık deterjanıyla hazırladı. Genç kadın kahveyi içtikten sonra zehirlenirken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, kadını zehirleyen kahvenin hazırlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte kafeye giden Ayben Ö.T. (26) isimli kadın kahve sipariş etti. İşletme sahibi E.Ö.'nin (52) kahve yerine bulaşık deterjanı koyduğu şişeden M.A.(50) isimli çalışan kadının siparişini hazırladı. Kahveyi içen genç kadın rahatsızlanarak hastaneye gitti. Sağlık ekipleri, kadının zehirlendiği belirlerken, polis ekipleri olayla ilgi çalışma başlattı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, E.Ö.(52) isimli şahsın kızlarının işletmiş olduğu kafede bulunan şişelere deterjanı koyduğu, kadının içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı ile yapıldığı belirlendi. Kahveyi yapan şahsın M.A.(50) olduğu tespit edilirken, işletme sahibi G.S.Ö.(26) ve S.N.Ö.(28) isimli şüpheliler yakalandı. Polis ekipleri işletmeyi mühürlerken, yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kahvenin hazırlandığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kadının arkadaşlarıyla birlikte oturduğu anlar da görüldü.

