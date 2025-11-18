Kocaeli'de otizmli şahıs odunluğa baktı diye odunla darbedildi

Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Kılıçdaroğlu Silivri'ye gitti ama İmamoğlu ile görüşmedi
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Türk bayraklı gemi Ukrayna'da isabet aldı: 16 personel kurtarıldı
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Bankalardaki altın mevduatı ikiye katlandı: İşte en çok altın alan il!
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Emekliliği düşünenler dikkat! Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Yağışlara kısa ara: Yaz havası geri dönüyor!
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Doğum izni artıyor, babaların izni de iki katına çıkacak
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
Bakan Kacır: Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kocaeli'de otizmli şahıs odunluğa baktı diye odunla darbedildi

Kocaeli'de yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası E.Ş., bisikletle dolaşırken uğradığı fırında iddiaya göre zorla içeri alınarak odunla darbedildi. Kafasına 6 dikiş atılan ve kolu alçıya alınan genç için ailesi hukuki süreç başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 09:39, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 10:57
Yazdır

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan yüzde 85 otizmli ve epilepsi hastası 32 yaşındaki E.Ş., bisiklet sürerken uğradığı fırında ağır saldırıya uğradı. İddiaya göre, fırının odunluğuna baktığını gören iş yerinden bir kişi, E.Ş.'yi zorla içeri çekerek odunla defalarca vurdu.

Şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine odunla vurduğu E.Ş.'yi daha sonra dışarı attığı öne sürüldü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Ş.'yi hastaneye kaldırdı. Kafasına 6 dikiş atılan, kolu alçıya alınan gencin vücudunda geniş morluklar ve ödem oluştuğu tespit edildi.

"Ağabeyimi Tanıyamadım"

Darbedilen gencin kardeşi Y.Ş., yaşananlara tepki göstererek ağabeyini hastanede tanıyamadığını söyledi. Olay sırasında işte olduğunu belirten Y.Ş., "Kafasında yarılma, kolunda büyük ödem, sırtında ve bacaklarında morluklar vardı. Bu bir tokat ya da yumruk değil, bildiğiniz cinayete teşebbüs." ifadelerini kullandı.

"Savunmasız Bir Otizmli Yetişkine Odunla Vurmak Ne Demek?"

Y.Ş., saldırganın kendince bahaneler uydurduğunu belirterek şöyle konuştu:

"'Odunluğuma mı girdi?' diye düşünmüş olabilir ama böyle bir şey saldırı nedeni olamaz. Ağabeyimin üzerinde karşı darbe yok. Savunmasız bir otizmli yetişkine odunla 12-13 kez vurmak ne demek? Vicdanı olan insan böyle bir şey yapmaz."

"En Ağır Cezayı Almasını İstiyoruz"

Olay sonrası çok sayıda otizm derneği ve avukatın kendileriyle iletişime geçtiğini aktaran Y.Ş., "Bu olayın en kısa sürede yargıya taşınmasını ve şahsın en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan saldırıya uğrayan E.Ş.'nin lisanslı atlet olduğu, uzun atlamada Türkiye ikincilikleri ve üçüncülükleri bulunduğu öğrenildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber