Bir kişinin öldüğü tanker zehirlenmesi olayında 1 tutuklama

İstanbul'da Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında demirli gemide bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin geminin 2. kaptanı tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 21:44, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 21:45
Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında dün akşam saatlerinde Panama bayraklı Swanlake isimli gemide meydana gelen, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında geminin 2. kaptanı çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli gemide zehirlenme ihbarı alınması üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup ilk belirlemelere göre Yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralanmış olduğu belirlenmiştir. Ölen vatandaşın ölü muayene ve otopsi işlemi tamamlanmıştır. Gemide yapılan ilk incelemede slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkması üzerine ölen ve yaralanan gemi personelinin tedbirsiz şekilde tanka girmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edilmiştir. Sorumlu olduğu alınan bilirkişi raporunda tespit edilen gemi 2. Kaptanı gözaltına alınmış Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Olayda ölen ve yaralananlar ile sorumluluğu bulunan kişilerin yabancı ülke vatandaşları olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

