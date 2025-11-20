Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı

Çınar ilçesi kırsal Başaklı Mahallesi mevkiinde, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen

2 otomobil, TIR, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Diyarbakır-Batman kara yolu, Çınar ilçesi Başaklı Mahallesi mevkiinde bugün meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır, 5'inin orta, 7'sinin ise hafif olduğu tespit edilmiştir. Kazanın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye, Emniyet, AFAD ve Jandarma ekipleri süratle olay yerine sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız ambulanslarla çevre hastanelere nakledilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Durumu ağır olan yaralılardan biri hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı bu kayıpla 4'e yükseldi.