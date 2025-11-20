Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Türkiye'de e-ticarete kişi başı 276,7 dolar harcandı

Dünyada kişi başı e-ticaret harcaması kasım ayı itibarıyla 301 dolar olurken Türkiye'de bu rakam 276,7 dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlık, 25 ülkeye ilişkin e-ticarete yönelik düzenlemelerden ilgili ülkelerin gümrükleme süreçlerine kadar birçok konunun yer aldığı "e-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi"ni ihracatçıların kullanımına sundu.

Rehberle ihracatçılar için potansiyeli olan pazarlara yönelik yol haritaları hazırlanırken, ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye tek bir kaynaktan ulaşmaları amaçlandı.

e-Ticarete yönelik bilgiler yer aldı

Söz konusu 25 ülke Güney Afrika, Nijerya, Çin, Güney Kore, Japonya, Hindistan, Pakistan, Avustralya, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Tayland, Malezya, ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Şili, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve Rusya olarak sıralandı.

Bu ülkelerin e-ticarete yönelik düzenlemeleri, pazar yerleri, hızlı kargo firmaları, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi kritik bilgiler ve gümrükleme süreçlerine ilişkin analizler rehber aracılığıyla ihracatçılara sunuldu.

Rehberde hem söz konusu ülkelerin hem de Türkiye'nin küresel e-ticaret görünümüne dair bilgiler de yer aldı. Bu kapsamda e-ticaretin genel perakende içindeki payından kişi başı e-ticaret harcamasına kadar farklı konularda ülkelerin son durumu ortaya konuldu.

Dünyada çevrim içi alışveriş yapanların nüfusa oranı yüzde 40,5

Dünya genelinde çevrim içi alışveriş yapanların nüfusa oranı yüzde 40,5 olurken e-ticaretin genel perakende içindeki payı yüzde 17,9 olarak hesaplandı. Dünyada kişi başı e-ticaret harcaması ise kasım ayı itibarıyla 301 dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de ise çevrim içi alışveriş yapanların nüfusa oranı yüzde 29,3 oldu. Ülkede e-ticaretin genel perakende içindeki payının yüzde 7, kişi başı e-ticaret harcamasının 276,7 dolar olduğu görüldü.

Söz konusu 25 ülkeden çevrim içi alışveriş yapanların nüfusa oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 84,5 ile ABD olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi yüzde 81,5 ile Birleşik Krallık ve yüzde 78,8 ile Çin takip etti.

Çin, yüzde 27,8 ile e-ticaretin genel perakende içindeki payının en fazla olduğu ülke olarak da öne çıktı. Bunu yüzde 26,7 ile ABD ve Birleşik Krallık izledi. En düşük pay ise yüzde 1,6 ile Nijerya ve yüzde 2,9 ile Mısır'da görüldü.

En az harcamayı Hindistan yaptı

Kişi başı e-ticaret harcamasını en çok 992,5 dolarla ABD'liler yaparken, bunu 513,7 dolarla Kanadalılar, 479,4 dolarla Güney Koreliler ve 477,5 dolarla Japonlar takip etti.

Hindistan 31,7 dolarla en az kişi başı e-ticaret harcaması yapılan ülke oldu. Nijerya ise 48,5 dolarla kişi başı en az harcama yapılan ülkeler arasında öne çıktı.

