Sayıştay Eleme Sınavının sonuçları açıklandı

ÖSYM, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin şu cümlelere yer verdi:

"1 Kasım 2025 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın (2025-Sayıştay Eleme) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 24 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabının "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."