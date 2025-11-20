Mahkemeden Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Erdoğan: Doğurganlık oranında şu anda bir felaketi yaşıyoruz
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Butlan tehlikesi sürüyor! CHP'ye de çağrı heyeti atanabilir
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 13 yaralı
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Ekim 2025 itibarıyla 332 bin 10'a ulaşarak son bir yılda büyük bir ivme kazandı. Bu yükselişte Togg'un pazara girişi ve şarj altyapısındaki gelişmeler belirleyici oldu. Hibrit araçlarla birlikte (623 bin 907 adet) yeni nesil araçların toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 5,5'i aşarken, uzmanlar bu trendin Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedefleri açısından kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 21:10, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 21:11
Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, ekim sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 116 artarak 332 bin 10'a yükseldi.

Geçen ay trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 17 milyon 117 bin 983 olarak kayıtlara geçti.

Karbon emisyonunun diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının artmasının da katkısıyla, son 10 yılda önemli oranda artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin araç seçiminde bu yöne kayması da etkili oldu.

Elektrikli otomobil sayısı 330 bini geçti

2015'te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Ekim 2024'te 153 bin 772'ye geçen ay itibarıyla da 332 bin 10'a ulaştı. Ekimde yıllık bazda yaşanan artış oranı yaklaşık yüzde 116 olarak kayıtlara geçti.

Ekim sonu itibarıyla, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 1,9 olarak hesaplandı. Ekim 2024'te sonunda bu oran yüzde 1'di.

Hibrit otomobillere de ilgi yoğun

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011'de 23 olarak paylaşıldı. Bu sayı 2019'da 13 bin 877'ye çıktı. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı.

Bu sayı, Ekim 2025'te 623 bin 907'ye çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı Ekim 2024'te yüzde 2,2 iken, geçen ay yüzde 3,6'ya yükseldi.

