İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
İstanbul'da bir ilaçlama vakası daha: 7 kişi zehirlendi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
TBMM'de kabul edildi: Belgesiz konaklamaya 25 Bin TL ceza
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Prof. Dr. Sözbilir'den uyarı: O fayın deprem üretme zamanı geldi
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Altın madeni kapandı, ilçede hayat durdu: İlçe göç veriyor, esnaf siftah yapamıyor
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
Elektrikli otomobil sayısında rekor artış: Türkiye'de yüzde 116 arttı
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
1 Ocak'ta başlayacak: Kredi kartı nakit avans limit ve vadesi artıyor
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
Bakan Tekin'den CHP'li Vekile: Sana sıfır verdim
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
MEB'den öğretmenlere çağrı: Atasözleri ve deyimlerin açıklanmasına katkı sağlayın
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
11. Yargı Paketi'nin son hali belli oldu: Çocuk cezaları çıkarıldı
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
Genel Kurulun 'bütçe' mesaisi belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
AK Parti'nin İmralı kararı belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Bakan Uraloğlu'ndan 'VPN' uyarısı: Yasal olmayanları tavsiye etmiyoruz
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Kasım indirimlerine soruşturma: 'Şişirilmiş eski fiyatlarla' tüketici aldatıldı!
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Memur-Sen araştırdı: İşte Ankara'daki memurların en büyük sorunları
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Erdoğan: Doğurganlık oranında şu anda bir felaketi yaşıyoruz
Erdoğan: Doğurganlık oranında şu anda bir felaketi yaşıyoruz
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
Bakan Memişoğlu açıkladı! DUS 2026 için ek sınav kararı
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Akın Gürlek: Bir operasyon daha yapabiliriz
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
En ucuz taşıt kredisi hangi bankada? 350 bin TL'nin ödeme planları
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Motorine dev zam kapıda: İşte 20 Kasım 2025 güncel fiyatlar
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
En Yüksek Kira Getirisi Sunan 15 İl Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
81 İlde 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan affını istedi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma

Edirne İdare Mahkemesi, Selimiye Camisi'nin ana kubbe ve harim bölümünü kapsayan yeni tezyinat (kalem işi) projesinin uygulanmasına imkan veren Koruma Kurulu kararlarının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Mahkemenin gerekçeli kararında, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye'ye yapılacak müdahalelerin uluslararası koruma ilkelerine uyması gerektiği belirtildi. İdarenin, mevcut süslemelerin özgün olmadığı yönündeki savunmasına rağmen, mahkeme projenin geri dönüşü olmayan zararlara yol açabileceği riskini göz önünde bulundurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2025 22:24, Son Güncelleme : 20 Kasım 2025 23:47
Yazdır
Selimiye Camisi'nin kubbe süslemesine yürütmeyi durdurma

Edirne İdare Mahkemesi, Selimiye Camisi'nin ana kubbe, yarım kubbeler ve harim bölümü için hazırlanan yeni kalem işi projesine ilişkin koruma kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme, bir vatandaş tarafından yeni tezyinat projesinin uygulanması için alınan kurul kararlarının iptali istemiyle açılan dava kapsamında Selimiye Camisi'nin ana kubbe, yarım kubbeler ve harim bölümü için hazırlanan yeni kalem işi projesine ilişkin koruma kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması talebini görüştü.

Kararların yürütmesinin durdurulmasına hükmeden mahkemenin gerekçeli kararında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 8 Ocak 2025 ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29 Temmuz 2025 tarihli kararlarıyla Selimiye Camisi'ndeki yeni kalem işi restitüsyon ve restorasyon projesine onay verildiği hatırlatıldı.

Yürütmenin durdurulmasıyla dava sonuçlanıncaya kadar bu kararların uygulanamayacağı belirtilen kararda, Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunduğu, yapılacak müdahalelerde ulusal mevzuat ile uluslararası koruma ilkelerine uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Kararda, yeni tezyinat projesinin uygulanması halinde, caminin korunması gereken özgün kültürel değerleri üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan zararların ortaya çıkabileceği kaydedildi.

Gerekçeli kararda idarenin savunmasına da yer verildi. Savunmada, mevcut kubbe ve yazı tabakalarının özgün olmadığı, büyük bölümünün 19. yüzyıl ve sonraki dönemlerde yapıldığı, Mimar Sinan dönemine ait özgün süsleme tabakasının ana kubbede bulunmadığı ifade edildi. Yeni projenin uzman raporlarına, raspa çalışmalarına ve 16. yüzyıl tezyinat anlayışına dayalı bilimsel bir restitüsyon olduğu savunuldu.

Mahkeme, yürütmenin durdurulması kararına İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceğini bildirdi.

Karar oy birliğiyle alındı.

Mahkeme eylül ayındaki kararında, idarenin savunması alınana kadar yürütmeyi geçici durdurma kararı almıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber