3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Emniyet teşkilatı uyuşturucuyla mücadelede tempo düşürmüyor.

Toplumu hedef alan suç ağlarına nefes aldırılmıyor.

Son operasyonun ayrıntıları ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

1 MİLYON 913 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 426 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Ele geçirilen kimyasal maddelerle yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendiriliyor. Operasyonla birlikte maddelerin piyasaya sürülmesi ve toplum sağlığının zarar görmesi önlendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlükleri koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 6 şüpheli yakalandı.