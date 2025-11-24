Sinop'taki berbere silahlı saldırının zanlıları tutuklandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde berber dükkanında müşterisini tıraş eden M.Y'ye silahla saldırarak yaralayan P.Ç ve yanındaki L.K., olayın ardından motosikletle kaçarak Bartın'a geldi. Yolda kontrol noktasındaki jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler Makaracı köyü yoluna saptı. Polis ve jandarma ekipleri harekete geçerek, il giriş ve çıkışlarını tamamen kapattı. Motosikletin gittiği güzergah özel ekipler tarafından adeta abluka altına alınırken, şahıslar çalılık alanda gizlenirken yakalandı. Yakıtı biten motosiklet ise çalılık alana yakın yerde terkedilmiş halde bulundu. Gözaltına alınan P.Ç. ve arkadaşı L.K., ifade ve işlemleri için Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerin ardından zanlılar Amasra Adliyesi'ne götürülerek, adli makamlara sevk edildi. Zanlılar, savcılığın ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından olay anının görüntülerini paylaşarak, "Gereği yapıldı" mesajını verdi.