TBMM Başkanı Kurtulmuş: Öğretmenlerimiz Geleceğimizi Aydınlatıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Kurtulmuş, "Eğitim Yüzyılı" olarak gördükleri Cumhuriyetimizin ikinci asrını inşa edecek en değerli sermayenin, geleceğe yürüdüğümüz her adımda evlatlarımızın dünyasını aydınlatan öğretmenler olduğunu belirtti.

Mensubu olmaktan onur duyduğum eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm öğretmenlerimize gayretleri, özverileri ve ülkemize kattıkları değer için teşekkür ediyorum.

Öğretmenlerin Rolü ve Önemi

, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında en değerli sermayemiz olarak görülmektedir. Her adımda çocuklarımızın dünyasını aydınlatan rehberlerdir.

Toplumun gelişiminde ve geleceğin inşasında önemli bir rol üstlenmektedirler.

24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Numan Kurtulmuş, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, onların gayretleri, özverileri ve ülkemize kattıkları değer için teşekkür etti. Eğitim camiasının bir üyesi olmaktan duyduğu onuru da vurguladı.



