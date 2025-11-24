Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı miraslarını titizlikle korumaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığınca düzenlenen "Milli Sarayların Yüzyılı" Uluslararası Sempozyumu'na bir video mesaj gönderdi.

Mesajına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, sempozyumun başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Erdoğan, dünyanın dört bir yanından programı teşrif eden misafirlere "hoş geldiniz" diyerek, 27 farklı ülkeden sahasında uzman onlarca katılımcının iştirak ettiği bu önemli sempozyumu tertip eden Milli Saraylar Başkanlığını tebrik etti.

"Saraylarımız Türk milletinin mimaride ulaştığı seviyenin en güzide örnekleridir"

Üç kıtaya yayılmış muazzam bir coğrafyayı 6 asır boyunca idare eden Osmanlı Devleti'nin, hükmettiği toprakların her köşesine medeniyetin en seçkin eserlerini inşa ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Osmanlı şaheseri camilerimiz, köşklerimiz, medreselerimiz gibi bugün bütün ihtişamıyla ayakta duran saraylarımız da Türk milletinin mimaride ulaştığı seviyenin en güzide örnekleridir. Yüksek bir sanat idrakinin ürünü olan Osmanlı sarayları, farklı yollarla bir araya getirilmiş nadide eserleri bugün de bünyesinde barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Osmanlı'dan miras kalan ilim, sanat ve kültür hazinelerini muhafaza ettiği gibi Milli Sarayları da titizlikle koruduğuna dikkati çekti.

Milli Saraylar Başkanlığının bir taraftan bakım ve restorasyon faaliyetlerini yürütürken, diğer taraftan yeni müzeler açtığını ve muhafaza edilen eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunduğunu belirten Erdoğan, "Bu yıl 100. yaşına giren Milli Saraylarımızın düzenlediği 'Milli Sarayların 100 Yılı' sempozyumunda emeği geçenleri tekrar kutluyor, değerli fikirleriyle sempozyuma katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.