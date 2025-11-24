Bartın'da dereye devrilen arabada iki kişi boğularak öldü

Çiftin kazayı duyup olay yerine yakınları, sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü Murat Soyöz ile eşi Gülizar Soyöz'ün boğuldukları belirlendi.

Bartın'da dereye devrilen araçta iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

