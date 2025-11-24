Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporu yayımlandı

Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Kaskoda Öğretmenlere Özel %65'e Varan İndirim
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Kocaeli Adliyesi'nde ziynet ve döviz çalındı: 1 personel tutuklandı
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satılıyor
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Gürcistan'da düşen uçağın enkazdaki incelemesi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı açıklaması
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi: Listenin ilk sırasında yer aldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Konya'da öğrenci servisi devrildi: 29 yaralı
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Türkiye'nin yeni nüfusu açıklandı!
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geri geliyor
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
15 bin öğretmen bugün atanıyor!
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Meclis'te yoğun hafta: Vergi ve bütçe mesaisi başlıyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Bahçeli: Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporu yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 13:35, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 13:36
Yazdır
Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporu yayımlandı

TCMB'den yapılan duyuruda, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi'nin ikinci faz çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, hazırlanan "Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu"nda programlanabilir ödemeler, çevrimdışı ödemeler ve birlikte çalışabilirlik başta olmak üzere çalışmaların güncel durumunun paylaşıldığı bildirildi.

Yayımlanan raporda, 2023 yılı sonunda yayımlanan Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu'nun ardından ikinci faz kapsamında çalışmalara başlandığı ifade edilerek, çalışmalar, değerlendirme raporunda da belirtilen mahremiyet, teknolojik ve mimari esneklik, birlikte çalışabilirlik, önce zarar vermeme ve tek bir finansal aracı kuruma bağımlı olmama ilkeleri çerçevesinde sürdürüldüğü aktarıldı.

Dijital Türk lirası ile yenilikçi kullanım alanları için bir altyapı ve tamamlayıcı bir ödeme kanalı oluşmasının hedeflendiği belirtilen raporda, ödemelerde yeknesaklığın sağlanacağı ve finansal kapsayıcılığın artacağının öngörüldüğü vurgulandı.

Birinci fazda geliştirilen prototip sistemin asgari çalışır ürün seviyesine getirilmesi planlanıyor

Raporda, Türk lirasının dijitalleşmesiyle birlikte güvenilirliğinin ve egemenliğinin korunması ve ödemelerde verimliliğin artırılmasının amaçlandığı kaydedilirken, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi'nin ikinci fazında da teknoloji paydaşlarıyla eşgüdüm içerisinde dijital para alanındaki faaliyetlere devam edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, birinci fazda geliştirilen prototip sistemin olgunlaştırılarak asgari çalışır ürün seviyesine getirilmesine ve finansal aracı kurumların sisteme dahil olmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan raporda şunlar kaydedildi:

"Programlanabilir ödemeler ve çevrimdışı ödemeler ikinci faz çalışmalarının odağında yer almaktadır. Ek olarak, sınır ötesi ödemelere yönelik kavram ispatı niteliğinde çalışmalar, TCMB bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Projenin teknolojik altyapısına yönelik çalışmaların yanı sıra, hukuki ve iktisadi boyutuna dair çeşitli analiz ve hazırlık çalışmaları da yürütülmüştür. Bu kapsamda, dijital Türk lirasının finansal sistem üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek amacıyla simülasyon çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmaların çıktıları önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Projenin birinci fazında olduğu gibi, ikinci fazında da pilot testler yapılacaktır. Bu kapsamda, sistem iyileştirmeleri, yeni işlevler ve farklı senaryolar test edilecektir. Gerçekleştirilecek pilot testin, sistemin özelliklerini ve performansını daha kapsamlı ölçebilmek adına anlık kullanımı artıracak senaryolar içermesi planlanmaktadır."

Dijital Türk lirasının teknolojik, hukuki ve iktisadi boyutlarına ilişkin çalışmalar devam ediyor

Raporda, ikinci faz kapsamında Dijital Türk Lirası Sistemi olgunlaştırılırken programlanabilir ödemeler ve çevrimdışı ödemeler alanında ilerleme kat edildiği ifade edilirken, finansal aracı kurumların entegrasyonu, dijital kimliğin dijital para özelinde uygulanması, dijital varlıkların kullanımı ve sınır ötesi ödemeler gibi birlikte çalışabilirliğe dair çalışmaların da yapıldığı kaydedildi.

Dijital Türk lirasına ilişkin gereksinimler, ilkeler ve yaklaşımlar Proje'nin ilk fazında belirlendiği ifade edilen raporda şunlar kaydedildi:

"Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu çalışmaların mevcut durumuna dair bilgi vermeyi amaçlamaktadır. İkinci faza ilişkin değerlendirme raporu ise bu faz tamamlandıktan sonra yayımlanacaktır. Ayrıca, çalışmaların alt başlıklarının ayrıntılı ele alındığı ek dokümanların da yayımlanması planlanmaktadır."

Raporda, Dijital Türk lirasının teknolojik, hukuki ve iktisadi boyutlarına ilişkin çalışmaların da devam ettiği belirtilirken, yapılmakta olan çalışmaların sonuçlanmasıyla ikinci fazın tamamlanması planlandığı vurgulandı.

Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporunda İkinci fazın tamamlanmasının ardından, dijital Türk lirasının tedavülüne ilişkin karar verilmesi halinde yasal düzenlemeler dahil ilgili süreçlerin yürütüleceği üçüncü faz çalışmalarına geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber