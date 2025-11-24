Ayasofya'daki o vinçlerin sırrı açıklandı: '25 metreden sonra mecbur kaldık'
Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

Sakarya'da bulunan bir kız öğrenci yurdunda kalan 14 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Öğrencilerden 12'sinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 13:42, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 13:43
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan yurtta kalan kız öğrenciler, dışarıdan tükettikleri tavuk döner olduğu iddia edilen yemekten ve yurtta yedikleri sütlü tatlıdan sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşadı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Rahatsızlanan 14 öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Serdivan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, öğrencilerden 12'sinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenmenin kesin sebebi için yemeklerden numune alınacağı ve olayın laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacağı belirtildi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

