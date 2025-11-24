Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Antalya'nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 14:37, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 14:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğusunda (Serik ve Manavgat) yağışların bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.