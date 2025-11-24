CHP'li 17 eski milletvekilinden Özel'e temiz siyaset çağrısı
CHP'li 17 eski milletvekili, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, 'Temiz toplum, temiz siyasetin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin yüz akıdır' başlıklı mektup yazarak, temiz siyaset çağrısı yaptı.
CHP'li eski milletvekilleri, Özgür Özel'e hitaben kaleme aldıkları ortak metinde şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi (Aziz İhsan Aktaş) iddianameleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliği ve kurumsal
kimliği hedef alınmış; hukuki araçlar kullanılarak partimize ve belediyelerimize yönelik operasyonlar yürütülmektedir. Henüz yargılama süreci başlamadan
CHP'yi topluca şaibe altında göstermeye dönük bu yaklaşımın olağan olmadığı açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş; yolsuzluğa, rüşvete ve şaibeye tarihinin hiçbir döneminde geçit vermemiştir. Parti içinde suça karışan varsa CHP, hukuk içinde gereğini yapar. Ancak CHP'nin tüzel kişiliğini kirletmeye yönelen her girişim, doğrudan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına saygısızlıktır. 102 yıllık tarihi boyunca CHP, bu ülkenin vicdanıdır. Sadece kendi içini değil, Türkiye siyasetini de yolsuzluklardan ve kirli ilişkilerden arındırma gücüne sahiptir. Bu görev geciktirilmeden yerine getirilmek zorundadır."
'PARTİ İÇİ ARAŞTIRMA HEYETİ OLUŞTURULMALI'
Eski 17 milletvekili Özel'e önerilerini de şöyle sıraladı:
"1- Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması
amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.
2- Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci
işletilmelidir.
3- Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola
başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır.
4- Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır."
'CHP TÜRKİYE'NİN YÜZ AKIDIR'
Eski milletvekillerinin kaleme aldığı çağrı metninin son bölümünde ise "Türkiye'de siyasetin temizlenmesinin teminatı da, toplumsal arınmanın öncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini karalamaya çalışan her girişim, hem hukuk hem de tarih önünde kaybetmeye mahkumdur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin yüz akıdır" ifadeleri yer aldı.
ORTAK METİNDE İMZASI BULUNANLAR
Ali Akyıldız - 25-26'ncı dönem Sivas milletvekili
Ali Özcan - 25-26'ncı dönem İstanbul milletvekili
Ali Özgündüz - 24'üncü dönem İstanbul milletvekili
Ali Şeker - 25-26-27'nci dönem İstanbul milletvekili
Atila Sertel - 26-27'nci dönem İzmir milletvekili
Feramüz Şahin - 22'nci dönem Tokat milletvekili
Gaye Usluer - 25-26'ncı dönem Eskişehir milletvekili
Kemal Zeybek - 25-26-27'nci dönem Samsun milletvekili
Mehmet Tüm - 25-26'ncı dönem Balıkesir milletvekili
Müslim Sarı - 24'üncü dönem İstanbul milletvekili
Nihat Yeşil - 25-26-27'nci dönem Ankara milletvekili
Servet Ünsal - 27'nci dönem Ankara milletvekili
Tamer Kanber - 20-21'nci dönem Balıkesir milletvekili
Ünal Demirtaş - 25-26-27'nci dönem Zonguldak milletvekili
Yıldırım Kaya - 27'nci dönem Ankara milletvekili
Züheyir Amber - 22'nci dönem Hatay milletvekili.