Hatay'da 16 kaçak göçmen yakalandı

Yapılan kontrolde 16 kişinin, yurda yasadışı yollarla giren kaçak göçmenler olduğu belirlendi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırda arama yapan ekipler, dorsede 16 kişi ile karşılaştı.

