Adana'da kontrolden çıkarak kaza yapan otomobil kamerada
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan aracın otomobile ve park halindeki 3 tekerlekli motosikletlere çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 10:25, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 11:21
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce aynı yönde seyreden otomobile daha sonra iş yeri önünde park halindeki 3 tekerlekli motosikletlere çarptı.
Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.