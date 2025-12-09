Armut.com'a erişim engeli kaldırıldı

Mahkeme kararıyla erişime engellenen online hizmet platformu Armut.com'un engeli kaldırıldı.

Erişim engelinin kaldırıldığı, uygulamanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu:

"Armut.com'a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin, platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikayet olduğunu öğrendik. Armut.com bünyesinde 8 binin üzerinde farklı servis bulunmaktadır. Bu servislerden biriyle ilgili şikayet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır."

Aröut.com'la ilgili Ne olmuştu?

8 Aralık akşam saatlerinde armut.com'a mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun paylaştığı verilere göre erişim engeli, 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla uygulamaya konulmuştu.