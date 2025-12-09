Armut.com'a erişim engeli kaldırıldı
Online hizmet platformu Armut.com'a dün akşam saatlerinde getirilen erişim engeli kararı kaldırıldı.
Mahkeme kararıyla erişime engellenen online hizmet platformu Armut.com'un engeli kaldırıldı.
Erişim engelinin kaldırıldığı, uygulamanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu:
"Armut.com'a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin, platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikayet olduğunu öğrendik. Armut.com bünyesinde 8 binin üzerinde farklı servis bulunmaktadır. Bu servislerden biriyle ilgili şikayet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm siteye erişimin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır."
Aröut.com'la ilgili Ne olmuştu?
8 Aralık akşam saatlerinde armut.com'a mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun paylaştığı verilere göre erişim engeli, 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla uygulamaya konulmuştu.