Fuat Oktay'dan KIZILELMA'nın Tarihi Başarısına Tebrik

Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, KIZILELMA'nın başarısından duyduğu gururu dile getirdi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli hamlelerinin stratejik önemine değinen Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizdeki tehditler ve küresel belirsizlikler karşısında 'yerli ve milli' imkanlarla elde ettiğimiz başarılar, ülkemizin savunma sanayi vizyonunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu tarihi başarılardan dolayı büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyor; emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

Havacılık tarihinde bir ilk olan bu uçuşun, Türkiye'nin teknolojik gücünü simgelediğini belirten Oktay, projede emeği geçen tüm teknik ekibe ve Baykar ailesine teşekkürlerini iletti.

Fuat Oktay'ın konuya ilişkin X paylaşımı şöyle