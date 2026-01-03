İmamoğlu diploma davasına bizzat katılacak

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi'nin 'Yönetim Kurulu' kararı ile 18 Mart'ta iptal edilen Üniversite Diplomasının iptal kararına karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne açtığı davanın duruşmasına bizzat katılacak.

Cezaevine müzekkere yazıldı, güvenlik önlemi talep edildi

İstanbul İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun katılacağı duruşma için İdare Mahkemesi İdari İşler Müdürlüğü'ne 'uygun' salon hazırlanması için müzekkere yazdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na da güvenlik önlemlerinin alınması için ayrıca bir müzekkere gönderildi. Yine İmamoğlu'nun duruşmaya katılabilmesi için Marmara Cezaevi'ne de müzekkere yazıldı.

Diploma davası 15 Ocak'ta

İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasına ilişkin açılan davanın duruşması Bağcılar'daki Bölge Adliye Mahkemesi 5. İdare Mahkemesi'nde görülecek.

Kamuoyunda "Diploma Davası" olarak bilinen ceza davasının son duruşmasında karar için İdare Mahkemesi'nde görülecek davanın sonucunun beklenmesine hükmedilmişti. Öte yandan son HSK atamalarıyla Ekrem İmamoğlu'nun İdare Mahkemesi'ndeki diploma davasına bakacak heyet değiştirildi.