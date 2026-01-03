Netanyahu'dan Trump'a tebrik

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya platformundaki hesabından Netanyahu adına bir açıklama yayımlandı.

Netanyahu, "Başkan Trump, özgürlük ve adalet adına gösterdiğiniz cesur ve tarihi liderliğiniz için tebrikler." ifadesini kullanarak, "muhteşem" diye nitelediği saldırıyı selamladığını kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin, Başkan Trump önderliğinde "özgür dünyanın lideri olarak hareket ettiğini" ileri sürmüştü.

Saar, ABD'nin Venezuela'ya saldırarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasını "takdirle karşıladıklarını" bildirmişti.