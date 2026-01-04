Beton bariyere ve minibüse çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
Başkentte kontrolden çıkarak beton bariyere ve minibüse çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ocak 2026 07:21, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 07:41
S.Ç. idaresindeki 06 FT 6207 plakalı otomobil, Etimesgut ilçesi Ayaş Bulvarı istikametinde kontrolden çıkarak önce beton bariyere ardından H.S. yönetimindeki 06 EJT 417 plakalı minibüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Y.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.Ç. ile yanında bulunan S.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Minibüs sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.