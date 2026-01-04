Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

R.P. idaresindeki 27 YU 355 plakalı tır, Bolvadin-Çobanlar kavşağında M.T'nin kullandığı 03 AFK 776 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki S.T. ve 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan tır sürücüsü R.P'yi gözaltına aldı.