Dinlenme odasında rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okulda temizlik görevlisi olarak çalışan genç kadın, geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
04 Ocak 2026 09:18
Dinlenme odasında rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

Manavgat ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda temizlik görevlisi olarak çalışan Sema Kayar, personel dinlenme odasında rahatsızlanarak bayıldı. Okul idarecilerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sema Kayar'ı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Kayar, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sema Kayar'ın cenazesi, dün Aşağı Işıklar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

