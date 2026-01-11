İstanbul ve 4 ilde eğitime bir gün ara

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 11 Ocak 2026 Pazar ve 12 Ocak Pazartesi günleri il genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, özellikle Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yer yer kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Rakımı 800 metre ve üzerindeki Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahir Dağı ve çevresinde ise yoğun kar yağışı beklendiği ifade edildi. Diğer ilçelerde de pazar ve pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışının görüleceği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi risklerinin oluşabileceği değerlendirilerek, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirileceği kaydedildi. Yetkililer, vatandaşların buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

---------------------------------------------------

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 (iki) gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

-------------------------------------------------

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."





-------------------------------------------------------

İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'da eğitime 1 gün kar tatili arası.

İyi tatiller çocuklar.

İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle;

Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malül Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır.

Ancak "8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır."

-------------------------------------------------------

Bingöl Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı, aşırı buzlanma ve çığ riski nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, kamuda görev yapan personellere yönelik şu bilgilere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı ve çığ tehlikesi uyarıları üzerine, öğrenci ve vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla yeni bir karar alındı.

Alınan karar doğrultusunda; 12.01.2026 Pazartesi günü il merkezi ve tüm ilçelerdeki resmi/özel her kademedeki eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kronik rahatsızlığı olan ve çocuğu anaokulu/kreşe giden kadın personel de bu izin kapsamında değerlendirilecektir."