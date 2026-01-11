THY'nin 54 seferi iptal edildi
Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin kararıyla, İstanbul'da beklenen kötü hava şartları yüzünden THY'nin 54 uçuşu iptal edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2026 19:54, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 19:55
12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle THY'nin 54 seferi iptal edildi.
12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlamalar yapılacak.
Bu nedenle THY'nin 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferi iptal edildi.
Uçuşlara dair güncel bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliecek.