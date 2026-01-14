2025'in en borçlu belediyeleri belli oldu
Sponsorlu İçerik
YÖK'ün 3 Yılda Mezuniyet Modeline Öğrencilerden Destek

Yükseköğretim Kurulu'nun başarılı ve isteyen öğrencilere lisans eğitimini 3 yılda tamamlama imkanı sunmayı planladığı modele üniversite öğrencilerinden olumlu geri dönüşler geldi. Öğrenciler, erken mezuniyetin iş ve kariyer planlamasında önemli avantajlar sağlayacağını ifade etti.

Haber Giriş : 14 Ocak 2026 14:11, Son Güncelleme : 14 Ocak 2026 14:20
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan ve başarılı öğrencilerin lisans eğitimlerini 3 yılda tamamlayabilmesine imkan tanıyacak yeni modele ilişkin öğrenci görüşleri paylaşıldı. Öğrencilerin büyük bölümü, isteğe bağlı olması planlanan düzenlemeyi olumlu karşıladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte ders planlarının sadeleştirilmesi, kredi sisteminin yeniden yapılandırılması ve öğrencilerin akademik yükünün azaltılması hedefleniyor. Böylece öğrencilerin proje, uygulama ve araştırmalara daha fazla zaman ayırabilmelerinin önü açılacak.

Öğrenciler, daha kısa sürede mezun olmanın iş hayatına daha erken atılma, kariyer planlamasını öne çekme ve aileler üzerindeki maddi yükü azaltma açısından önemli avantajlar sunduğunu dile getirdi.

Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Eren Akyazı, uygulamanın aile bütçesine olumlu katkı sağlayacağını belirterek, "3 yılda üniversiteyi bitirme seçeneğini destekliyorum. İş bulma açısından daha kolay olur. Ailemin üzerinden yük kalkacağını düşünüyorum." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mert Eliusanmaz ise bir yılın hayat üzerinde büyük etkisi olabileceğine dikkat çekerek, "Bir an önce okulu bitirip iş hayatına atılma imkanının sağlanması gayet mantıklı." ifadelerini kullandı.

Aynı üniversitede Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gören Alkın Çolakoğlu da erken mezuniyetin hayat planlamasını hızlandıracağını belirterek, "Okul daha hızlı bitecek, işe daha hızlı girip daha erken yaşta hayatımızın kontrolünü elimize alabileceğiz." diye konuştu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Ege Özalan, iş hayatının rekabetçi yapısına vurgu yaparak, "Farklı şehirden gelenler, zor şartlarda okuyanlar ya da hemen işe atılmak isteyenler var. Bu açıdan 3 yıl daha mantıklı." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı üniversitede İşletme öğrencisi Melike Sultan Yazan, uygulamanın isteğe bağlı olmasının önemine dikkat çekerek, "3 yılda bitirmek isteyen 3 yılda bitirsin." ifadelerini kullandı. Gazetecilik Bölümü öğrencisi Burak Çimen de başarılı öğrencilerin kendi tercihine göre erken mezun olabilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Metehan, şehir dışından gelen öğrenciler için sürenin kısalmasının maddi yükü azaltacağını vurgularken, Nükleer Enerji Mühendisliği öğrencisi Mert Karan ise "İsteyen öğrenci bir yıl daha erken iş hayatına atılıp daha fazla tecrübe kazanacak. Güzel bir fırsat." dedi.

Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Efe Doğan da eğitimin maliyetine dikkat çekerek, "Okumak pahalı ve kolay değil. Aile açısından 3 yıl boyunca bu yükümlülüğü sürdürmek 4 yıla göre daha kolay olur." ifadelerini kullandı.


