Avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Yolda her şeye hazırsın, aracın da hazır olsun. Kaskonu şimdi yaptır.
Oktay Kaynarca'nın ifadesi: Yasaklı maddelere karşıyım!

Uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaynarca, ifadesinde "Rabia Karaca'nın ifade ettiği, 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanını kabul etmiyorum" dedi.

14 Ocak 2026 14:25
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı.

Kaynarca, sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca'nın kendisi hakkındaki bazı sözlerini kabul etti. Ancak uyuşturucu ve fuhuşa ilişkin sözlerini ise yalanladı.

Kaynarca "Rabia Karaca'nın ifade ettiği, "Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanını kabul etmiyorum" dedi.

Oktay Kaynarca savcılıkta verdiği ifadesinde şunlara yer verdi:

"İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım.

Sormuş olduğunuz Günyüzü Konakları'ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubunun orada olduğuna tanık oldum.

Rabia Karaca'nın ifade ettiği, 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yeni havalimanı taraflarında Orta Doğululara hitap edecek inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul ettiği' şeklindeki beyanını kabul ediyorum.

Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım. Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu'nun yanında gördüğüm için tanırım. Rabia Karaca'nın ifade ettiği, 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca'nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanını kabul etmiyorum.

Murat yakın arkadaşımdır; ancak fuhuş gibi bir suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum.

Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım. Sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi."

İki şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında, aralarında; Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu toplam 6 şüpheli, dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasından sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği verdi. Müftüoğlu ve Kaynarca adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Gözaltına alınan Ali Sert ile sosyal medya ünlüsü Rabia Karataş ise tutuklandı.

